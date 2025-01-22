KREIS NEUWIED – Herausforderndes Jahr – starke Impulse aus der Innungsversammlung

Die diesjährige Innungsversammlung der Maler- und Lackierer-Innung des Kreises Neuwied wurde von Obermeister Winfried Schneider, Windhagen, eröffnet, der alle anwesenden Mitglieder herzlich begrüßte. In seinem Geschäftsbericht blickte er auf das abgelaufene Wirtschaftsjahr zurück, das in besonderem Maße von einer deutlichen Abschwächung der Baukonjunktur geprägt war. Vor allem der Neu- und Wohnbausektor verzeichnete einen drastischen Rückgang, verursacht durch gestiegene Finanzierungskosten, anhaltende Unsicherheiten im Marktumfeld sowie eine spürbare Zurückhaltung privater und gewerblicher Investoren. Auch im Bereich Sanierung und Modernisierung stagnierte die Nachfrage, obwohl der strukturelle Bedarf an energetischen und baulichen Verbesserungen weiterhin hoch ist. Schneider machte deutlich, dass wirtschaftliche Rahmenbedingungen, veränderte Prioritäten der Auftraggeber sowie zunehmende bürokratische Vorgaben die Investitionsbereitschaft erheblich beeinflussten. Hinzu kamen, der weiterhin angespannte Fachkräftemangel sowie politische Unsicherheiten, die die Planungssicherheit der Betriebe erschwerten und den organisatorischen Aufwand erhöhten. Steigende Lohn-, Material- und Energiekosten stellten viele Unternehmen zusätzlich vor große Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund betonte Schneider die Notwendigkeit verlässlicher politischer und wirtschaftlicher Perspektiven, um den Betrieben Stabilität und Zukunftssicherheit zu geben.

Im weiteren Verlauf der Versammlung begrüßte Winfried Schneider den Landrat des Kreises Neuwied, Achim Hallerbach, der über die aktuelle Situation im Landkreis umfangreich informierte. Er stellte geplante Baumaßnahmen vor, die der Kreis in den kommenden Jahren umsetzen möchte, und erläuterte das Thema Sondervermögen sowie dessen Bedeutung für kommunale Investitionen. Seine Ausführungen boten den Mitgliedern einen wertvollen Einblick in Projekte, die auch für das regionale Handwerk von Bedeutung sein könnten.

Anschließend folgte ein fachlicher Teil mit mehreren Vorträgen. Ramon Alexander Pfeiler, Malermeister und Geschäftsführer des „ZAB – Zentrum für Aufmaße im Bauhandwerk“, präsentierte anschaulich moderne Aufmaßtechniken und vermittelte praxisnahe Hinweise für den betrieblichen Alltag. Darauf aufbauend referierte Liborio Manciavillano, Geschäftsführer der „HWS Handwerks-Schmiede GmbH“ aus Solingen, zum Thema „Systeme & Prozesse!“ und zeigte auf, wie strukturierte Abläufe und digitale Werkzeuge die Effizienz und Organisation in Handwerksbetrieben verbessern können. Zum Abschluss berichtete die Firma „P.A. Jansen GmbH & Co. KG“ aus Ahrweiler, vertreten durch Geschäftsführer Dirk Mayer-Mallmann, über neue Produkte der GX-Technologie. Gleichzeitig gab Mayer-Mallmann einen bewegenden Rückblick auf die verheerende Flutkatastrophe, von der das Unternehmen schwer getroffen wurde, und schilderte eindrucksvoll die Herausforderungen und den Wiederaufbau.

Die Innungsversammlung bot insgesamt eine ausgewogene Mischung aus wirtschaftlicher Analyse, fachlichem Austausch und zukunftsorientierten Impulsen. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen blickt die Innung mit Zuversicht nach vorn – getragen von Innovationsbereitschaft, Fachkompetenz und einem starken Gemeinschaftsgefühl.