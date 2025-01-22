VALLENDAR – Angehörigentreffen am 11. März – Angebot der BDH-Klinik Vallendar und der Inklusa gGmbH

Am Mittwoch, 11. März 2026, findet von 17.00 bis 18.30 Uhr das nächste Treffen für Angehörige von Menschen mit erworbener Hirnschädigung in der BDH-Klinik Vallendar (Raum D0.10) statt. Im Mittelpunkt steht ein kurzer Impulsvortrag zum Thema „Beratung und Unterstützung: Wo bekomme ich Hilfe für Teilhabe im Alltag?“. Das monatliche Angebot wird von Julia Jahnel (BDH-Klinik Vallendar) und Julia Tiwi-Feix (Inklusa gGmbH) geleitet und richtet sich an Angehörige, die Information, Austausch und Beratung suchen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Foto: Beate Kretschmann

Foto: Julia Jahnel und Julia Tiwi-Feix freuen sich auf das nächste Treffen für Angehörige von Menschen mit erworbener Hirnschädigung in der BDH-Klinik Vallendar.