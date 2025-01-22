STADT NEUWIED – Kinder erleben Literatur live – Martina Kast las für Familien in der Stadtbibliothek Neuwied

Lauschen, malen und entspannen, während eine Kinderbuchautorin persönlich aus ihren Werken vorliest – ein Erlebnis für kleine Bücherwürmer und Fans guter Geschichten. Genau dazu lud kürzlich eine gemütliche Familienlesung in der Neuwieder Stadtbibliothek ein, ausgerichtet durch die Fachstelle „Kulturelle Bildung für Kinder“ des Kinder- und Jugendbüros Neuwied. Kinderbuchautorin Martina Kast nahm die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer sowie ihre erwachsenen Begleitungen mit in eine Welt voller Fantasie. Lebendig und einfühlsam las sie aus ihren Büchern „Rosa“, „Knuffel“, „Löwenstark“ sowie „Tina und Ted“, erschienen im Edition Paashaas Verlag. Rund 15 Kinder lauschten gespannt, malten leise vor sich hin und stellten der Autorin interessiert Fragen.

Die familienfreundliche Veranstaltung bot in entspannter Atmosphäre die Gelegenheit, in Martina Kasts Geschichten einzutauchen und sie als Neuwieder Kinderbuchautorin persönlich kennenzulernen. Kast, geboren 1965 in Witten/Ruhr, lebt heute mit ihrem Mann in Neuwied. Schreiben und Lesen begleiten sie seit jeher, aber erst als ihre drei Kinder erwachsen waren, begann sie eigene Bücher zu schreiben. Aktuell arbeitet die Autorin an einer Fortsetzung des Fantasy-Romans „Elvira und der magische Brunnen von Geistwasser“.