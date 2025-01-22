ALTENKIRCHEN – Großer Andrang beim Wandertag der Stadt Altenkirchen

Die Stadt Altenkirchen, mit dem Wanderausschuss Wanderbares Altenkirchen, hatte wieder zum traditionellen Wandertag am Ostersamstag zum Bismarckturm eingeladen. Viele Wanderer, Familien und Kinder hatten den Weg zum Bismarckturm gefunden, um eine der drei Wanderstrecken, von 9 km, 6 km und 4 km zu bewandern. Nach der Aufteilung der verschiedenen Wandergruppen, geführt von Paul Josef Schmidt, Ursula Wahl und Bruno Wahl, gingen die Wanderer auf die geplanten Strecken, die durch das Wiesental und durch das Johannistal führten.

Ein Highlight für die Kinder, war das Ostereiersuchen am Hermann-Löns-Denkmal. Der Bereich rund um das Denkmal wurde von Monika Janneck liebevoll in ein österliches Kleinod verwandelt. Die Kinder hatten Spaß, in unmittelbarer Umgebung des Denkmals die Eier zu suchen, und dann stolz ihren Eltern zu präsentieren. Nachdem die Wandergruppen, so nach und nach von ihren Rundwanderungen am Bismarckturm wieder ankamen, wurde dort von Wanderbares Altenkirchen, Getränke, sowie Bratwurst im Brötchen serviert.

Durch das angenehme Wetter konnte man an Tischen und Bänken verweilen und die Erfahrungen und Sehenswürdigkeiten der Wanderungen austauschen. Wer Interesse hatte, im Anschluss noch den Bismarckturm zu besteigen, konnte es an diesem Nachmittag verwirklichen, und den Blick über Altenkirchen schweifen lassen. Dieses Angebot wurde auch, besonders von den Kindern, genutzt. Mit dem Besteigen des Turmes, konnte man bei richtigem Zählen der Treppenstufen, einen Schokoladenosterhasen gewinnen. Ein Dank geht an die Organisatoren des Wanderausschusses der Stadt Altenkirchen und die Helfer, die es möglich gemacht haben, den Wandertag durchzuführen. Foto: Turm: diwa