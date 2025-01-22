A K T U E L L – BIRNBACH – Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person auf der B 8 zwischen Birnbach und Helmenzen

Sonntagmorgen, 26. April 2026, gegen 08:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 8 zwischen Birnbach und Helmenzen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 46-jähriger PKW-Fahrer tödlich verletzt wurde. Der PKW-Fahrer befuhr die B 8 aus Fahrtrichtung Helmenzen kommend in Fahrtrichtung Birnbach. Der PKW-Fahrer überholte mehrere Fahrzeuge und kam vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen. Der PKW-Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die B 8 ist derzeit noch für die Unfallaufnahme gesperrt. Quelle: Polizei