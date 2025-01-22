FRIEDEWALD – Neuer Pfarrer für Friedewald und Herdorf-Struthütten – Einführung am 3. Mai 2026

Der Kirchenkreis Altenkirchen begrüßt Pfarrer Eun Pyo Lee als neuen Seelsorger in den pfarramtlich verbundenen Kirchengemeinden Friedewald und Herdorf-Struthütten. Seit dem 1. April 2026 ist er dort im Dienst.

Die Gemeinden zeigen sich dankbar und erfreut über diese Entscheidung: „Wir heißen Pfarrer Lee herzlich willkommen und freuen uns auf eine segensreiche gemeinsame Zeit und Zusammenarbeit.“

Die feierliche Einführung findet am Sonntag, 3. Mai 2026, um 14:00 Uhr in der Martin-Luther-Kirche Weitefeld statt. Im Anschluss besteht Gelegenheit zur Begegnung. Um Anmeldung wird gebeten unter: friedewald@ekir.de oder herdorf-struthuetten@ekir.de

Zur Person: Pfarrer Eun Pyo Lee (57) ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Söhnen. Geboren und aufgewachsen in Südkorea, fand er über die Lebensgeschichte des Arztes und Missionars Sherwood Hall zur Theologie. Nach seinem Studium in Seoul, Vikariat und Ordination (1998) war er zunächst mehrere Jahre als Pastor in Südkorea tätig.

Seit 2003 lebt er in Deutschland. Er wirkte unter anderem von 2007 bis 2018 in der koreanischen Gemeinde in Bremen sowie anschließend bis 2021 in der Evangelischen Koreanischen Kirchengemeinde Düsseldorf. Nach einer Phase der Neuorientierung trat er in die Evangelische Kirche im Rheinland ein und war zuletzt im Probedienst in Duisburg-Hochfeld tätig.

Heute lebt er in Friedewald und fühlt sich in der Region bereits angekommen. „Gemeinsam Glauben leben“ beschreibt er als seinen Auftrag: Menschen begleiten, Gemeinschaft stärken und den Glauben im Alltag erfahrbar machen. Der Kirchenkreis Altenkirchen sowie die Kirchengemeinden Friedewald und Herdorf-Struthütten freuen sich auf viele Begegnungen und eine lebendige gemeinsame Zukunft.