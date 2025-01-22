HÖHR-GRENZHAUSEN – „ROCK IN DEN MAI“

Vor einem Jahr, zur Walpurgisnacht, feierte die Veranstaltung „Rock in den Mai“ ihre Premiere – gemeinsam mit der Band The Mouthmonkeys. Mehr als 120 Gäste sorgten für eine ausgelassene Stimmung, während die Band die Kneipe sprichwörtlich zum Beben brachte. Schon nach den ersten Songs hielt es niemanden mehr auf den Sitzen. Selbst der Wirt ließ sich von der Energie mitreißen und feierte mitten im Publikum! Die Begeisterung war so groß, dass The Mouthmonkeys kurzerhand zur festen Hausband ernannt wurden. Seitdem stehen zwei feste Termine im Kalender: Am 30. April heißt es jedes Jahr „Rock in den Mai“, und am 31. Oktober lädt die Band zur „Halloween-Rocknacht“.

ROCK IN DEN MAI mit THE MOUTHMONKEYS

1992 gründeten sich die Mouthmonkeys mit einer Mission: „Save the Rock´n´Roll!“ Nach nunmehr über drei Dekaden und mehreren hundert Konzerten pilgern sie noch immer durch die Lande um ihren Göttern des Rock´n´Roll mit Hingabe und Leidenschaft zu huldigen! Ihre Götter sind die Rocklegenden der 60er, 70er und 80er Jahre – aber auch die jüngeren Rock-Ikonen werden durch ihre Konzerte geehrt! Ganz nach dem alten Ritual „Sex and Drugs and Rock´n´Roll“ werden ihre Konzerte zu zeitlos-extatischen Messen, die in ihrer Energie und Hingabe fast schon den Kult-Orgien der Walpurgisnacht gleichen – Konzerte zu Ehren der Ikonen der Rock- und Popgeschichte!

Die Bandmitglieder – Uli, Nick, Norbert, Ralf und Tommi – bringen das klassische Rock-Setup auf die Bühne, das die Essenz des Genres ausmacht: Vocals, Drums, Bass und zwei Gitarren. Kein Schnickschnack, nur der pure Sound, der das Publikum mitreißt. So wie sie es machen, wird Rock’n’Roll nicht nur gespielt, sondern gefeiert!