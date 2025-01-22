KREIS ALTENKIRCHEN – Kindertagespflege – Infotag der Kreisverwaltung am 5. Mai

Für die Zeit vom 4. bis 10. Mai ruft der Bundesverband für Kindertagespflege e.V. zur deutschlandweiten Aktionswoche „Gut betreut in der Kindertagespflege“ auf. Auch die Abteilung Jugend und Familie der Kreisverwaltung Altenkirchen beteiligt sich daran und bietet am Dienstag, 5. Mai, vielfältige Informationen zum Thema Tagespflege an. „Unser Ziel ist es, der Öffentlichkeit deutlich zu machen, was Kindertagespflege ist, was sie leistet und wie Kindertagespflegepersonen arbeiten“, erläutert der zuständige Kreisbeigeordnete Benjamin Geldsetzer. „Und natürlich wollen wir auch Werbung machen für die Tätigkeit als Tagesmutter oder Tagesvater.“

Dazu wird es am 5. Mai ganztägig (9 bis 16 Uhr) in der Kreisverwaltung einen Infostand geben, an dem Carola Paas und Susanne Morgenschweis Rede und Antwort stehen und vielfältige Informationen zum Thema bereithalten. Für das leibliche Wohl ist dabei gesorgt.

Was ist Kindertagespflege?

In der Regel betreut eine Tagesmutter oder ein Tagesvater bis zu fünf Kinder im eigenen Haushalt bzw. in angemieteten Räumen oder im Haushalt der Eltern. Die kleine Gruppe und die Familienähnlichkeit zeichnet die Kindertagespflege aus. Um Kinder in Kindertagespflege betreuen zu können, ist eine Pflegeerlaubnis des zuständigen Jugendamtes nötig.

Die Vorteile der Kindertagespflege

Aus pädagogischer Sicht ist die Betreuung in der Kleingruppe, wie sie nur die Kindertagespflege bietet, für die Entwicklung von Kindern unter 3 Jahren ideal. Die Tagesmutter oder der Tagesvater als verlässliche Bezugsperson gibt den Kindern Sicherheit und Orientierung. Hohe Flexibilität hilft Eltern bei der Organisation ihres Alltags und der Kinderbetreuung.

Wie werde ich Kindermutter/-vater?

Wer als Tagesmutter/Tagesvater selbstständig tätig wird, entscheidet sich für eine vielfältige Aufgabe, die sich gut mit der eigenen familiären Situation kombinieren lässt. Um Kinder im eigenen Haushalt zu betreuen, wird eine Pflegeerlaubnis benötigt. Die erfolgreiche Teilnahme an einem Qualifizierungskurs für Tagespflegepersonen ist dafür eine Voraussetzung. Der Qualifizierungskurs mit 300 Unterrichtseinheiten bereitet Kindertagespflegepersonen (Tagesmütter und Tagesväter) auf ihre Tätigkeit vor und eröffnet neue berufliche Perspektiven.

Wer sich unabhängig vom Infotag über die Kindertagespflege informieren möchte, kann sich unmittelbar an die Kreisverwaltung wenden. Kontakt: Susanne Morgenschweis, Tel.: 02681 – 812561; Carola Paas, Tel.: 02681 – 812578; E-Mail: kindertagespflege@kreis-ak.de