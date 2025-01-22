STADT NEUWIED – Kinder der Sonnenlandschule entdecken mit dem JUSCH spannende Theaterwelten – Förderung durch das Bundesprogramm „Kultur macht stark“

Das Junge Schlosstheater Neuwied (JUSCH) versetzt Kinder in der Deichstadt mit seinen fantasievollen Inszenierungen regelmäßig in Staunen und bringt ihnen die magische Welt des Theaters näher. Wie es hinter den Kulissen einer Theateraufführung aussieht und wie es sich anfühlt, einmal selbst auf den „Brettern, die die Welt bedeuten“ zu stehen, konnten jetzt 19 Kinder der Sonnenlandschule erfahren. Möglich gemacht wurde das mit einer Projektförderung durch das Bundesprogramm „Kultur macht stark“ des Bundesbildungsministerium.

In einem spannenden Projekt sollte den jungen Menschen ein Zugang zur Welt des Theaters im Schlosstheater und dem JUSCH ermöglicht werden. Im erster Projektteil „Theater entdecken im JUSCH“ erkundeten die Kinder zwei Tage lang systematisch die Vielfalt des örtlichen Theaters. Sie tauchten in die verschiedenen Aufgaben hinter den Kulissen ein – von der Gewandmeisterei über die Requisiten bis hin zum Bühnenbau. Anschließend blieb noch Zeit für erste eigene Improvisationen bevor sie eine altersgerechte Aufführung von „Nils Holgersson“ erlebten und sich hinterher mit den Schauspielerinnen und Schauspielern sowie der Regie austauschen konnten.

Beim zweiten Teil des Projektes „Auf die Bühne im JUSCH“ ging es eine ganze Woche lang in die kreative Praxis. Im Zentrum stand dabei die Entwicklung eines eigenen Theaterstücks – unterstützt durch die Theaterpädagogik des JUSCH. Die individuellen Perspektiven, Interessen und Bedürfnisse der Kinder bildeten dabei die Grundlage. Ein Besuch des Gastspiels „Tranquilla Trampeltreu“ von „TheaterRaumMainz – spielt“ sowie weitere Theaterworkshops zu Improvisationen und Schauspieltechniken und die Erfahrungen aus dem ersten Projektteil gaben zahlreiche Impulse für die eigene Inszenierung. Mit selbstgestaltetem Bühnenbild und Kostümen präsentierten die Kinder zum Abschluss der Projektwoche vor ihren Eltern die Geschichte von Friedrich, der sich auf dem Weg zu seinem persönlichen Ziel nicht von Kritikern und Gegnern entmutigen ließ – und es durch festen Glauben an sich selbst schlussendlich erreichte.

Die beiden aufregenden Projekte lehrten die Kinder nicht nur, was Theater bedeutet, sondern gaben ihnen auch die Möglichkeit, persönlich zu wachsen und sich kreativ und selbstbewusst auszudrücken. Zudem stärkten sie bei den teilnehmenden Kindern den Gemeinschaftssinn. Um die Projektförderung hatte sich ein Bündnis, bestehend aus der Sonnenlandschule, dem Förderverein der Grundschule und dem Neuwieder Kinder- und Jugendbüro (KiJub) bei „ASSITEJ e.V.“ – einem Programmpartner des Bundesbildungsministeriums – erfolgreich bemüht.