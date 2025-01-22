HACHENBURG – Jubiläumsspende an die Deutschen Kinderhospiz Dienste im Westerwald – Menk-Schmehmann Group feiert 80-jähriges Bestehen und hilft schwerstkranken Kindern mit 10.000 Euro

Lokale Wurzeln und ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl prägen die Menk-Schmehmann Group aus Bad Marienberg. Anlässlich ihres 80-jährigen Bestehens verzichtete das Unternehmen auf Geschenke und rief stattdessen zu Spenden für schwerstkranke Kinder im Westerwald auf. Gäste und Partner folgten dem Aufruf in großem Maße und die Geschäftsleitung rundete die Summe auf 10.000 Euro auf. Der Spendenscheck wurde nun an Jessica Lehnen, Koordinatorin des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Westerwald, übergeben. Mit den Mitteln wird die Begleitung von Familien unterstützt, deren Kinder an lebensbedrohlichen oder lebensverkürzenden Krankheiten leiden. Bundesweit betrifft dies rund 100.000 Kinder und Jugendliche, von denen etwa 240 im Westerwald leben. Weitere Infos unter Telefon 02662/9494590 oder kontakt@ambulanter-kinderhospizdienst-westerwald.de, https://ambulanter-kinderhospizdienst-westerwald.de/.

„Anlässlich unserer Feier zum 80-jährigen Bestehen haben wir auf Geschenke verzichtet und stattdessen zu einer Spende für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Westerwald aufgerufen. Dank der großartigen Unterstützung unserer Gäste und Partner ist eine beeindruckende Summe zusammengekommen, die wir auf 10.000 Euro aufgerundet haben! Ein herzliches Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben“, betonte Rüdiger Siefert beim Besuch in den Diensträumen der Deutschen Kinderhospiz Dienste in Hachenburg.

Jessica Schwarzkopf, Ausbildungsleiterin des Unternehmens, ergänzte: „Wir sind uns sicher, dass der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Westerwald unverzichtbare Arbeit leistet: Er begleitet Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Erkrankungen sowie deren Familien – einfühlsam, zuverlässig und oft über viele Jahre hinweg. Hier schaffen die Mitarbeiter wirklich Großes! Schön, dass es Menschen wie euch gibt.“

„Ein Großteil unserer Arbeit wird ausschließlich durch Spenden finanziert, weshalb wir uns über wirklich jede Unterstützung sehr freuen. Herzlichen Dank! Zudem werden dauerhaft ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht, die Familien im Alltag entlasten und wertvolle Zeit schenken – jede helfende Hand zählt! Wer mehr über den Hospizdienst erfahren möchte, kann sich jederzeit gerne an mich wenden“, hob Jessica Lehnen, Koordinatorin bei den Deutschen Kinderhospiz Diensten in Hachenburg, die Bedeutung der Spende hervor.