ST GOARSHAUSEN – Schwerer Unfall im Begegnungsverkehr auf der B 42 bei St. Goarshausen / Kaub

Donnerstagabend, 18. Dezember 2025, hat sich gegen 20:30 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 42 kurz hinter der Rosssteinkurve, zu St. Goarshausen hin, im Begegnungsverkehr ereignet. Ein Fahrzeug geriet, das in Richtung St. Goarshausen fuhr, auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit dem Gegenverkehr zusammen. Durch die Kollision gerieten beide Fahrzeuge in Brand. Durch die schnell vor Ort erschienen Rettungskräfte konnten die beiden Fahrer aus den brennenden Fahrzeugen gerettet werden. Beide Fahrer wurden schwerer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser in Mainz und Wiesbaden gebracht. Die B 42 war bis Mitternacht wegen der Unfallaufnahme gesperrt. Quelle Polizei