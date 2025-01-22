ALTENKIRCHEN – Vinyasa Yoga im Haus Felsenkeller – neu mit separaten Kursen für Neugierige und Fortgeschrittene im Bildungsprogramm.

Da die beliebte Yoga-Lehrerin des Felsenkellers eine längere Fortbildung plant, muss die kalte Jahreszeit mit einem kurzen Kurs auskommen. Und da die Kurse sehr beliebt sind, arrangierte das Bildungsteam einen eigenen Kurs für Neugierige und einen separaten für die, die schon etwas mehr Erfahrung im Yoga haben.

Vinyasa Yoga für Neugierige: In diesen Kurs sind alle Neugierigen eingeladen einen intensiven Jahresstart mit Yoga zu wagen. Die Vinyasa Flows bringen den Körper in Bewegung, dehnen, kräftigen die Muskulatur und man lernt neue Bewegungsmuster. Dieser Kurs richtet sich speziell an Menschen, die mit Yoga noch wenig bis keine Erfahrung haben. Die Einheiten bauen in diesem fünfteiligen Kurs leicht aufeinander auf.

Vinyasa Yoga für Fortgeschrittene: Dieser Kurs richtet sich speziell an fortgeschrittenere Yogis und Yoginis. Sonnengrüße, der heraufschauende Hund und die Ujjayi-Atmung sind Voraussetzungen. Wer das kann, ist hier genau richtig und begibt sich auf den Weg zu fortgeschritteneren Asanas.

Beide Kurse finden dienstags statt, vom 6.1. – 3.2. und haben fünf Termine. Der Kurs für Anfänger von 18:40 – 19:55 Uhr für eine Gebühr von 63 €. Der Kurs für Fortgeschrittene von 20 – 21:30 Uhr für eine Gebühr von 70 €.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.