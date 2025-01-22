HÜMMERICH – Wildunfall auf der BAB 3 sorgt für zweistündige Vollsperrung der Hauptfahrbahn

Am 18. Dezember 2025 gegen 21:35 Uhr kollidierte ein PKW auf der BAB 3, Fahrtrichtung Köln, in Höhe des Parkplatzes „Epgert“ mit einem Wildschwein. Alle drei Richtungsfahrbahnen wurden stark verunreinigt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die Hauptfahrbahn musste infolgedessen zwecks Fahrbahnreinigung für zwei Stunden gesperrt und der Verkehr über den angrenzenden Parkplatz geleitet werden. Die Autobahnmeisterei wurde hierzu mit der Reinigung beauftragt. Quelle Polizei – Foto: Archiv BK