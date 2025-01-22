KOBLENZ – Familientag an der Hochschule Koblenz begeistert Groß und Klein

Am Campus Koblenz fand ein Familientag der Hochschule Koblenz statt. Die gemeinsame Veranstaltung des Familienservice und des AStA bot Studierenden, Beschäftigten sowie ihren Familien einen abwechslungsreichen Nachmittag in vorweihnachtlicher Atmosphäre.

Der Familientag wurde durch den Präsidenten der Hochschule Koblenz, Prof. Dr. Karl Stoffel, offiziell eröffnet. Anschließend erwartete die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm: Eine Zaubershow sorgte für staunende Gesichter, kreative Bastel- und Spielangebote luden zum Mitmachen ein, und eine Kindervorlesung brachte jungen Gästen wissenschaftliche Themen näher. Zusätzlich bot eine Führung über den Campus sowie durch das Wasserlabor spannende Einblicke in die Arbeit und Forschung der Hochschule.

Die Veranstaltung wurde von zahlreichen Familien besucht und stieß auf große Begeisterung. Sie unterstreicht das Engagement der Hochschule Koblenz für Familienfreundlichkeit und den Austausch innerhalb der Hochschulgemeinschaft. Foto: Hochschule Koblenz/ Martin Lisek