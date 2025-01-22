RHEINBREITBACH – Weihnachtsbrunch am 26. Dezember in Rheinbreitbach

Am 2. Weihnachtstag veranstaltet Gemeinsam für Vielfalt e.V. einen festlichen Brunch im katholischen Pfarrheim Rheinbreitbach. Willkommen sind alle die, die Feiertage nicht allein verbringen möchten oder die gerne eine besinnliche und gemütliche Zeit in geselliger Runde verbringen möchten. Der Brunch findet zwischen 10 und 13 Uhr statt, sodass eine Teilnahme auch vor oder nach der Hl. Messe in St. Maria Magdalena (11 Uhr) gut möglich ist.

Jeder bringt etwas für ein vielfältiges Buffet mit. Heiße und kalte Getränke stellt der Verein bereit. Um besser planen zu können, wird um Anmeldung bis zum 20.12. gebeten, mit Angabe, wann Sie ungefähr kommen möchten und welche Köstlichkeit Sie mitbringen. Anmeldungen sind telefonisch unter 0160/99608946 oder per E-Mail an julia.frericks@gfv-unkel.de möglich.

Die Teilnahme ist kostenlos, dank einer Förderung des Ministeriums für Frauen, Familie, Kultur und Integration RLP (MFFKI). Der Verein freut sich auf einen stimmungsvollen Jahresausklang in geselliger Runde.