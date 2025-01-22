KREIS NEUWIED – Vor 25 Jahren begann ein neuer Lebensabschnitt – Neues Millennium, neues Glück: Dienstjubiläum für Veruska Sartori, Stefan Lotz und Jürgen Schneider bei der Kreisverwaltung Neuwied

Nicht jeder und nicht jedem ist es vergönnt, einen Jahrtausendwechsel zu erleben. Für noch weniger Zeitgenossen verbindet sich der Millennium-Switch mit dem Einstieg in ein neues berufliches Dasein. Für Veruska Sartori, Stefan Lotz und Jürgen Schneider war das Jahr 2000 tatsächlich in just jener doppelten Hinsicht ein bedeutendes Datum. Sachbearbeiterin auf der Poststelle, Hygiene-Inspektor/Gesundheitsaufseher beim Gesundheitsamt und Umweltschutztechniker bei der Unteren Wasserbehörde lauten die Funktionsbeschreibungen für den Dienst in der Kreisverwaltung und für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Neuwied.

Während die zweifache Mutter Veruska Sartori nach rund vier Jahren in der Wohngeldstelle im Jahr 2004 zur Poststelle der Kreisverwaltung wechselte und mit Einsatzwillen und ihrer positiven Wesensart bereichert („Sie hat immer en Lächeln auf den Lippen“, Landrat Achim Hallerbach), hatte Stefan Lotz als Hygienefachkraft und Krankenpfleger bereits einige externe Erfahrungen aus Bonner Krankenhäusern in die Kreisverwaltung mitgebracht. Im dortigen Gesundheitsschutz wirkt er bis heute als Hygiene-Inspektor/Gesundheitsaufseher, auch in seiner Freizeit ist der Hobbyfotograf bestens im Bilde.

Als gelernter Schlosser und Techniker in verschiedenen beruflichen Feldern stieß wiederum Jürgen Schneider im Jahr 2000 zur Kreisverwaltung. Dort bringt sich der Umwelttechniker bei der Wasserwirtschaft und im Umweltschutz ein. Neuen Elan schöpft Jürgen Schneider beim Motorradfahren, wie Landrat Achim Hallerbach zu berichten wusste.

„Wer sich über einen so langen Zeitraum engagiert, trägt zum Zusammenhalt unserer Kreisverwaltung wesentlich bei, betonte der Kreis-Chef auch die Vorbildfunktion der drei „Silberjubilare“.

„Einsatzbereitschaft kombiniert mit der Vermittlung von Wissen und Erfahrungen sind umso mehr zu würdigen, als dass die Herausforderungen ständig zunehmen.

Mit Know-how, Geduld und Gelassenheit schaffen es die Kollegin und unsere beiden Kollegen, die immer stärkeren Erwartungshaltungen und so manches Anspruchsdenken zu meistern“, konnte Landrat Achim Hallerbach abschließend anerkennend feststellen. Als äußeres Zeichen der Wertschätzung überreichte er Veruska Sartori, Stefan Lotz und Jürgen Schneider Jubiläums-Urkunden sowie ein Blumenbouquet und ein Weinpräsent.