STADT NEUWIED – Gegen das Vergessen: Filmabend im Big House – Neuwieder Jugendzentrum zeigt Hanau-Doku kostenlos

Erinnern, zuhören und ins Gespräch kommen: Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus lädt das Neuwieder Jugendzentrum Big House am Freitag, 20. März, um 19 Uhr zu einem kostenlosen Film- und Gesprächsabend ein. Gezeigt wird der Dokumentarfilm „Das Deutsche Volk“ von Regisseur Marcin Wierzchowski.

Der Film widmet sich dem rassistisch motivierten Anschlag vom 19. Februar 2020 in Hanau, bei dem neun junge Menschen ermordet wurden. Über einen Zeitraum von vier Jahren begleitete der Regisseur Hinterbliebene und Überlebende in ihrer Trauer und bei ihrem Einsatz für Aufklärung, Anerkennung und Gerechtigkeit. Der Dokumentarfilm zeigt, welche Folgen ein solcher Anschlag für Familien, Freundeskreise und eine ganze Stadt hat. Er macht deutlich, wie die Betroffenen um Gehör ringen und die Hintergründe der Tat aufarbeiten. Dabei thematisiert er auch den Umgang staatlicher Stellen mit dem Verbrechen und die Erfahrungen der Angehörigen.

Im Anschluss an die Vorführung sind die Besucherinnen und Besucher eingeladen, ihre Eindrücke zu teilen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Moderation übernimmt Christopher Hoffmann, Theologe, Journalist und Pastoralreferent aus Neuwied. Die Veranstaltung im Big House, Museumstraße 4a, ist ein kostenloses Angebot des Jugendzentrums Big House in Kooperation mit dem pastoralen Raum Neuwied und der Schulsozialarbeit Neuwied. Jugendliche sowie alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, an dem Filmabend teilzunehmen und sich aktiv einzubringen.