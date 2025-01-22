ALTENKIRCHEN – Vortrag in Altenkirchen – „Einsamkeit im Alter – muss das sein?“

Einsamkeit im Alter betrifft viele Menschen – doch sie muss kein unabänderliches Schicksal sein. Unter dem Titel „Einsamkeit im Alter – muss das sein?“ lädt der Caritasverband Rhein-Sieg e.V. in Kooperation mit dem Seniorenbüro der Kreisverwaltung und dem Kreisseniorenbeirat zu einem informativen und praxisnahen Vortrag ein, der Mut machen und konkrete Wege aufzeigen möchte.

Referentin ist die Kommunikationstrainerin und Coach Hildegard Schanz (Neuwied). In ihrem Vortrag beleuchtet sie, wie Einsamkeit entstehen kann und welche kleinen Schritte eine große Wirkung entfalten können. Im Mittelpunkt stehen alltagstaugliche Impulse für mehr Lebensfreude, soziale Teilhabe und ein erfülltes Älterwerden. Die Veranstaltung möchte Betroffenen ebenso wie Angehörigen Anregungen und Perspektiven bieten.

Der Vortrag findet statt am Mittwoch, 18. März 2026, um 15.00 Uhr im Theodor-Maas-Haus, Wilhelmstraße 6, Altenkirchen. Im Anschluss besteht bei Kaffee und Kuchen Gelegenheit zum Austausch und zur Begegnung. Da die Platzzahl begrenzt ist, wird um vorherige Anmeldung gebeten bei: Christa Abts Caritasverband Rhein-Sieg e.V. Telefon: 02681 8789210 E-Mail: christa.abts@caritas-rheinsieg.de