ALTENKIRCHEN – Glühwürmchen – Papa Joe´s Swing Ensemble – Musik der 1920er Jahre im KulturSalon der Stadthalle Altenkirchen, präsentiert am Sa. 14. März von den Glühwürmchen – Papa Joe´s Swing Ensemble. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Der turbulenten 1920er wird derzeit, 100 Jahre später, viel und oft gedacht. Die Mischung aus politischer Spannung und selbstvergessener Vergnügungssucht scheint heute wieder spürbar zu sein, zumal hier in Köln als auch in Berlin, schon vor einem Jahrhundert das Epizentrum des dekadenten »Tanz’ auf dem Vulkan« lag.

Die Glühwürmchen sind: Nadja Hielscher (Violine,voc.), Thanh Mai Susan Kieu (Violine,voc.), Imke Frobeen (Cello,voc.) und Elke Buschmann (Klarinette,voc.) Uwe Rössler (Piano) Hanns Buschmann (Vortragskünstler, Moderator)

Mit „It had better be tonight“ eröffnen die Glühwürmchen ihr neues Programm und spielen damit auf die turbulente, vergnügungssüchtige, wilde Zeit der goldenen 20er Jahre an. Eine „Wilde Welt-ohne Schein und Scham“

Sie fahren mit dem Chattanooga choo choo (Sonderzoch nach Kölle), träumen von der Puszta und einem Herrn Marquis, wechseln immer wieder das Genre:

Von Chanson, Begine über Musical und Swing zu Wagners holdem Abendstern stellen sie immer wieder unter Beweis, dass sie auch Ihre Instrumente mit Bravour beherrschen. Und: Selbstverständlich wird auch in diesem Programm wieder fröhlich einjekölscht.

Hanns Buschmann begeistert mit einem Ausflug in die Kabarettgeschichte nach Berlin und bildet ein pointiertes Gegenstück zu den Chansons der Damen. Er erzählt zeitgeschichtliche und amüsante Anekdoten aus einer verrückten unberechenbaren Zeit. Tucholsky, Holländer Kästner und Otto Reutter werden zitiert und „mit der Hand übern Alexanderplatz“, begegnet der Kabarettist einem „gewissenhaften Maurer“ und fragt sich: „Wie kommt das bloß?“ – um mit einem ironischen „Es geht vorwärts“ den humoristischen Abend zu resümieren.

Begleitet werden die vier Vokalkünstlerinnen und Hanns Buschmann von dem herausragenden Pianisten Uwe Rössler, der immer wieder bei seinen Soloeinlagen für Begeisterungsstürme sorgt.

Tickets sind ab 28€ im Kulturbüro in der Marktstr. 30 in Altenkirchen erhältlich, sowie online über www.kultur-felsenkeller.de (hier zuzügl. VVK-Gebühren). An der Abendkasse kosten die Tickets 33€.

Ermäßigung für Schüler, Studenten, BFD, FSJ ab 14,50€