MAINZ – Meet and Greet mit dem Ministerpräsidenten, Austausch mit Abgeordneten, Platz nehmen im Plenarsaal: SPD-Abgeordnete Lana Horstmann lädt zum GirlsDay

„Dein Tag, dein Weg!“: Unter diesem Motto steht der diesjährige GirlsDay am Donnerstag, 23. April 2026.

Und wie in jedem Jahr unterstützt die SPD-Landtagsfraktion den „Mädchen-Zukunftstag“ gerne und intensiv. Wer schon immer mal Ministerpräsident Alexander Schweitzer treffen, die Abgeordneten der SPD-Fraktion mit Fragen löchern oder wissen wollte, wie es sich im Landtag sitzt und wo Abgeordnete schlafen, der ist beim Girls Day der SPD-Fraktion genau richtig. Denn die SPD-Abgeordneten eröffnen Mädchen ab 14 Jahren die Möglichkeit, all das und vieles mehr zu erfahren und zu erleben.

Mädchen aus dem Kreis Neuwied können sich für den Tag ab sofort bei der SPD-Landtagsabgeordneten Lana Horstmann bewerben, um am 23. April in Mainz einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen des Landtags und der SPD-Fraktion zu werfen.

Horstmann sagt: „Es braucht mehr Frauen und mehr junge Menschen in der Politik – das wollen wir weiter fördern. Demokratie braucht Demokraten, und der Girls’ Day ermöglicht jedes Jahr eine großartige Erfahrung auf beiden Seiten.“

Bei ihrem Besuch der SPD-Landtagsfraktion werden die Teilnehmerinnen Abgeordnete treffen und mit ihnen diskutieren. Außerdem stehen eine Führung durch den Landtag sowie das Abgeordnetenhaus auf dem Programm und last but not least ein Treffen mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer.

Wer Interesse hat, kann sich bis zum 31. März 2026 an das Wahlkreisbüro der SPD-Abgeordneten Lana Hostmann wenden: E-Mail: wahlkreis@spd-lanahorstmann.de oder Telefon 02631 9593110.