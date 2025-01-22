ALTENKIRCHEN – Wie kommt die Sonne in Tank und Heizung? – Vortragsangebot der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz am 25.03.2026 im Rathaus in Altenkirchen

Auch in Rheinland-Pfalz findet man immer häufiger Photovoltaik-Anlagen auf privaten Hausdächern. Das hat einen guten Grund: Strom aus Sonnenenergie ist günstig und kann nicht nur im Haushalt genutzt werden. Auch für die Betankung des Elektroautos oder das Heizen mit einer Wärmepumpe kommt der selbsterzeugte Solarstrom infrage. Gerade in Kombination lassen sich gute Synergieeffekte erzielen.

Wie das Zusammenspiel der verschiedenen Nutzungen gelingen kann, darüber informieren die Energieberatenden der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld in einem kostenlosen Vortrag „Wie kommt die Sonne in Tank und Heizung?“ am Mittwoch, den 25.03.2026, um 18 Uhr im großen Ratssaal im Rathaus in Altenkirchen. Unter anderem wird erklärt welche Ladestation im eigenen Haus sinnvoll ist, worauf es bei der intelligenten Steuerung von PV-Anlage und Wärmepumpe ankommt und welche Fördermöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Um vorherige Anmeldung bis zum 20.03.2026 wird gebeten (per E-Mail an julia.stahl@vg-ak-ff.de oder telefonisch unter 02681/85-186).