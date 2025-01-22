RHEINLAND-PFALZ – 125 Digital-Botschafter erhalten Ehrenamtskarte

Sie leisten knapp 1.000 Stunden Ehrenamt, und das jede Woche: Über 125 Rheinland-Pfälzer engagieren sich mit fünf oder mehr Stunden wöchentlich als Digital-Botschafter*innen („Di-Bos“). Für diesen besonderen Einsatz erhalten sie die Ehrenamtskarte des Landes und damit Vergünstigungen bei Freizeit- und Bildungsangeboten. Die Ehrenamtskarte erhalten Menschen, die sich in überdurchschnittlichem Maße freiwillig für die Gesellschaft engagieren.

„Die Landesregierung schätzt die ehrenamtliche Arbeit der landesweit tätigen Digital-Botschafterinnen und –Botschafter sehr. Mit ihren vielfältigen Angeboten ermöglichen sie speziell älteren Menschen die Teilhabe an der digitalen Entwicklung und leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Vermittlung von Medienkomptenz in allen Altersgruppen. Die landesweite Ehrenamtskarte ist ein ausgezeichnetes Instrument, dieses wichtige gesellschaftliche Engagement angemessen zu würdigen“ betont Ministerpräsident Alexander Schweitzer.

„Die Medienanstalt Rheinland-Pfalz freut sich sehr, dass das besondere Engegament nun mit der Ehrenamtskarte gewürdigt wird. Über 700 Digital-Botschafter*innen vermitteln wichtige Kompetenzen im Umgang mit Medien und ermöglichen dadurch digitale Teilhabe.

Der hohe zeitliche Einsatz vieler Ehrenamtlichen wird mit der Ehrenamtskarte nun sichtbar, für sie ist die Karte ein schönes Zeichen der Wertschätzung“, so Dr. Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz.

Frank Wieing aus Ludwigshafen engagiert sich seit langem als Digital-Botschafter und freut sich: „Ich finde die Initiative vom Land Rheinland-Pfalz mit der Ehrenamtskarte sehr gut. Es ist eine Bestätigung, dass unsere Arbeit gewürdigt wird. Mit der Karte können wir zum Beispiel verbilligt in Kreisschwimmbäder gehen. Ich finde das eine sehr gute Anerkennung durch das Land.“

Alle Digital-Botschafter*innen, die die Kriterien für die Ehrenamtskarte erfüllen, können sie über einen vereinfachten Antrag zentral über die Medienanstalt RLP beantragen. Die Medienanstalt RLP prüft dabei die Voraussetzungen und übernimmt das Antragsverfahren für die Ehrenamtlichen. Insgesamt liegt die Zahl der engagierten Di-Bos noch höher: Viele haben die Ehrenamtskarte bereits privat beantragt.