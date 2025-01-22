ALTENKIRCHEN – Prüfungsangst gestellt und belohnt worden!
Der Verein SPORTING Taekwondo gratuliert seinen Mitgliedern herzlich zu einem breitensportlichen Erfolg. Die gezeigten Leistungen bei den letzten Gurtprüfungen spiegelten das zielstrebige Training der letzten Monate wider.
Die Kämpfer überzeugten in den Prüfungssparten Hosinsul (Selbstverteidigung mit Hebeltechniken), Zweikampf (Olympischer Vollkontaktstil), Theorie (koreanische Terminologie und philosophische Grundelemente des geistigen Weges innerhalb der Kampfkünste und des Lebens), Technik (koordinativ komplexe Bewegungen), Formen (choreographisch festgelegte Bewegungsabfolgen) und Bruchtest (Eugen Kiefers Sportler geben sich hier nicht mit dem Standard zufrieden und durchbrechen Holzbretter nur mit gedrehten oder gesprungenen Techniken).
Folgende Graduierungen würden erreicht:
- Kup – Weiß-Gelb: Carina Meuser, Lev Yurchenko, Oliver Boldt
- Kup – Gelb: Roman Rodionow
- Kup – Gelb-Grün: Ertugrul Akman, Wladimir Weiss
- Kup – Grün: Konstantin Ogloblinski, Emil Müller
- Kup – Grün-Blau: Savelij Hermann
- Kup – Rot: Julia Schwarz
- Kup – Rot-Schwarz: Silas Anel-Fernandez (bester Prüfling, ausgezeichnet durch einen Pokal)