ALTENKIRCHEN – Prüfungsangst gestellt und belohnt worden!

Der Verein SPORTING Taekwondo gratuliert seinen Mitgliedern herzlich zu einem breitensportlichen Erfolg. Die gezeigten Leistungen bei den letzten Gurtprüfungen spiegelten das zielstrebige Training der letzten Monate wider.

Die Kämpfer überzeugten in den Prüfungssparten Hosinsul (Selbstverteidigung mit Hebeltechniken), Zweikampf (Olympischer Vollkontaktstil), Theorie (koreanische Terminologie und philosophische Grundelemente des geistigen Weges innerhalb der Kampfkünste und des Lebens), Technik (koordinativ komplexe Bewegungen), Formen (choreographisch festgelegte Bewegungsabfolgen) und Bruchtest (Eugen Kiefers Sportler geben sich hier nicht mit dem Standard zufrieden und durchbrechen Holzbretter nur mit gedrehten oder gesprungenen Techniken).

Folgende Graduierungen würden erreicht:

Kup – Weiß-Gelb: Carina Meuser, Lev Yurchenko, Oliver Boldt Kup – Gelb: Roman Rodionow Kup – Gelb-Grün: Ertugrul Akman, Wladimir Weiss Kup – Grün: Konstantin Ogloblinski, Emil Müller Kup – Grün-Blau: Savelij Hermann Kup – Rot: Julia Schwarz Kup – Rot-Schwarz: Silas Anel-Fernandez (bester Prüfling, ausgezeichnet durch einen Pokal)