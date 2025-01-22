STADT NEUWIED – Freie Plätze im Workshop „Fit für die Schule“ – Gewaltpräventionsprogramm für Neuwieder Kinder

In schwierigen Situationen stark und besonnen zu reagieren, fällt Kindern nicht immer leicht. Das Gewaltpräventionsprogramm vom Kinder- und Jugendbüro (KiJub) der Stadt Neuwied vermittelt Strategien, mit denen das besser gelingt. Den nächsten Kurs für Mädchen und Jungen der 4. bis 6. Klassenstufen bietet das KiJub am Samstag, 9. Mai, in der Carmen-Sylva-Schule in Niederbieber an. Ein weiterer Kurs ist schon jetzt buchbar für Samstag, 15. August, in der Turnhalle der Geschwister-Scholl-Schule.

Der Workshop trägt den Titel „Fit für die Schule“ und zielt darauf hab, den Übergang an die weiterführende Schule zu erleichtern. Mit aktivierenden Elementen wie Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungsübungen, Teamaufgaben, Gruppenarbeit und Bewegungsspielen ist der Kurs kindgerecht gestaltet. Das Ziel: Die Teilnehmenden im geschützten Raum angstfrei und erlebnisorientiert für ihre Gefühle, ihre Grenzen und ihren Körper zu sensibilisieren. Der Kurs gibt praktische Tipps an die Hand, damit Schülerinnen und Schüler in schwierigen Situationen selbstbewusst und angemessen reagieren können.

Zwei Termine stehen zur Auswahl. Die Kurse dauern jeweils von 10 bis 16 Uhr. Veranstaltungsort ist am Samstag, 9. Mai, die Turnhalle der Carmen-Sylva-Schule in Niederbieber, Augustenthaler Straße 27, und am Samstag, 15. August, die Turnhalle der Geschwister-Scholl-Schule, Wallstraße 2. Die Teilnahme an einem der beiden Kurse kostet 20 Euro. Mitzubringen sind bequeme Sportkleidung, Turnschuhe sowie eigene Getränke und Verpflegung. Anmeldungen sind online möglich unter: https://www.unser-ferienprogramm.de/neuwied/veranstaltung.php?id=296738. Weitere Informationen erteilt das Kinder- und Jugendbüro per E-Mail an kijub@neuwied.deoder telefonisch unter 02631/802 170.