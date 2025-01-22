RHEINLAND-PFALZ – Musikforum Rheinland-Pfalz sucht rheinland-pfälzische Acts für das Reeperbahn Festival

Das Musikforum Rheinland-Pfalz schreibt einen Showcase für das Reeperbahn Festival aus und bietet damit rheinland-pfälzischen Artists die Möglichkeit, sich auf einer der wichtigsten Plattformen für die Musikbranche im deutschsprachigen Raum zu präsentieren. Bis zum 15. Mai 2026 können sich Musiker aus Rheinland-Pfalz für den Auftritt bewerben. Diese besondere Auftrittsmöglichkeit ist Teil der Aktivitäten des Musikforums zur Stärkung und Sichtbarmachung der Musikszene in Rheinland-Pfalz über die Landesgrenzen hinaus.

Die Auswahl der Acts erfolgt durch eine Fachjury, die die eingereichten Bewerbungen anhand der künstlerischen Qualität, des Entwicklungspotenzials und der Passung zum Festivalkontext bewertet. Ziel ist es, einen starken und überzeugenden Showcase mit einer vielfältigen Auswahl rheinland-pfälzischer Musiker zusammenzustellen.

„Mit dem Showcase auf dem Reeperbahn Festival möchten wir rheinland-pfälzischen Artists eine starke Bühne bieten und ihnen den Zugang zu einem der wichtigsten Branchentreffen der Musikszene ermöglichen“, sagt Lea Jung, Projektleitung des Musikforums Rheinland-Pfalz. „Der Auftritt eröffnet nicht nur Sichtbarkeit, sondern auch wertvolle Kontakte zu Veranstaltern und Branchenakteuren. Wir sind stolz, dass wir diese Chance schon im zweiten Jahr des Musikforums Rheinland-Pfalz anbieten können.“

Bewerben können sich Artists mit Lebens- oder Arbeitsmittelpunkt in Rheinland-Pfalz, die ihre Musik live präsentieren und sich im Rahmen des Festivals einem bundesweiten Fachpublikum vorstellen möchten. Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen und zur Bewerbung finden sich auf der Website des Musikforums Rheinland-Pfalz: www.musikforum-rlp.de. Bewerbungen sind über ein Onlineformular möglich. Bewerbungsschluss ist der 15. Mai 2026.