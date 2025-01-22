OBERWAMBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberwambach

Am Montag, 27. April 2026, 19:30 Uhr, findet im Gerätehaus Oberwambach eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Instandsetzung eines Wirtschaftsweges in der Ortsgemeinde Oberwambach Informationen der Ortsbürgermeisterin Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Grundstücksangelegenheiten Verschiedenes

Kathrin Kaiser, Ortsbürgermeisterin