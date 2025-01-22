Bürgerkurier

Nachrichten für den Kreis Rhein-Westerwald-Sieg

OBERWAMBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberwambach

von

OBERWAMBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberwambach

Am Montag, 27. April 2026, 19:30 Uhr, findet im Gerätehaus Oberwambach eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Instandsetzung eines Wirtschaftsweges in der Ortsgemeinde Oberwambach
  2. Informationen der Ortsbürgermeisterin
  3. Verschiedenes
  4. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Grundstücksangelegenheiten
  2. Verschiedenes

Kathrin Kaiser, Ortsbürgermeisterin

Beitrag teilen