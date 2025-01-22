OBERWAMBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberwambach
OBERWAMBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberwambach
Am Montag, 27. April 2026, 19:30 Uhr, findet im Gerätehaus Oberwambach eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Instandsetzung eines Wirtschaftsweges in der Ortsgemeinde Oberwambach
- Informationen der Ortsbürgermeisterin
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Grundstücksangelegenheiten
- Verschiedenes
Kathrin Kaiser, Ortsbürgermeisterin