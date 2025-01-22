REGION – Gebärdensprachkurse für Anfänger

Im Rahmen der Inklusion wird der Gebärdensprache eine immer größere Bedeutung zugemessen.

Informa GmbH bietet wieder viele Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene an. Am 9. Mai ist Informa mit einem Stand auf dem Aktionstag „Neuwied vereint“ in der Neuwieder Fußgängerzone vertreten.

Wollten Sie schon immer einmal die spannende Gebärdensprache ausprobieren? Informa Rheinhören GmbH in Neuwied bietet wieder Gebärdensprachkurse für Anfänger an. Ein Vormittagskurs beginnt am 11. Mai und findet acht mal montags von 9 bis 11 Uhr statt. Ein weiterer Kurs für Anfänger findet ab dem 13. Mai acht mal mittwochs von 16 bis 18 Uhr statt. Für Fragen und Anmeldungen, sowie Informationen zu weiteren Kursen steht Heike Hawacker telefonisch unter 0160 96 35 76 05 oder hhawacker@informa.org zur Verfügung.