STADT NEUWIED – Fair handeln, Vielfalt erleben – Neuwied beteiligt sich an der „Fairen Woche“ 2025

Bundesweit steht vom 12. bis 26. September die „Faire Woche“ an: Unter dem Motto „Fair handeln. Vielfalt erleben.“ laden Weltläden, Schulen und Initiativen dazu ein, mehr über nachhaltig produzierte Produkte zu erfahren. In Neuwied beteiligen sich die Fairtrade-Steuerungsgruppen von Stadt und Kreis Neuwied an der Aktionswoche. Gleich mehrere Veranstaltungen laden dazu ein, das Thema aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln kennenzulernen.

Den Auftakt macht am Dienstag, 23. September, ein Nachhaltigkeitsforum auf dem Neuwieder Marktplatz im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Neuwied macht mit“. Von 16 bis 20 Uhr präsentiert die Lokale Agenda ihr Engagement – sei es für ethischen Handel, soziales Miteinander oder Entwicklungszusammenarbeit.

Am Mittwoch, 24. September, rückt die Kinoleinwand den Fairen Handel in den Fokus: Das „Minski“ im Kino Schauburg zeigt um 20 Uhr den Film „Made in Bangladesh“, der einen eindrücklichen Blick hinter die Kulissen der Textilindustrie wirft – von ausbeuterischen Arbeitsbedingungen bis hin zum Kampf von Frauen für ihre Rechte.

Den kulinarischen Abschluss bildet am Montag, 29. September, der Kochkurs „Fair Kochen“ in der KreisVolkshochschule Neuwied (kvhs). In Kooperation mit der Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt erfahren Teilnehmende, wie verantwortungsvoller Konsum praktisch schmecken kann – und erweitern dabei gleichzeitig ihre Kochkünste. Eine Anmeldung ist über die kvhs möglich.

Die bundesweite Faire Woche wird in diesem Jahr bereits zum 24. Mal vom Forum Fairer Handel e.V. in Kooperation mit dem Weltladen-Dachverband e.V. und Fairtrade Deutschland e.V. organisiert. Seit 2018 zählt Neuwied außerdem zu den „Fairtrade-Towns“. Wer mehr dazu erfahren möchte, wendet sich an Alena Borhardt, Ansprechpartnerin bei der Stadt Neuwied, per E-Mail an aborhardt@stadt-neuwied.deoder an Angelina Zahn, Ansprechpartnerin beim Kreis Neuwied, per E-Mail an angelina.zahn@kreis-neuwied.de.

Foto: Engagement für nachhaltigen Konsum: Neuwied informiert und sensibilisiert während der deutschlandweiten Fairen Woche. (Foto: Alena Borhardt)