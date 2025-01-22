HACHENBURG – Wiederholtes Auftreten von Bettlern in 57627 Hachenburg

In den vergangenen Tagen wurden der Polizeiinspektion Hachenburg wiederholt südosteuropäische Bettler („Spendensammler“) gemeldet, die sich vor allem auf Parkplätzen von Supermärkten aufhalten. Diese sprechen dort zum Teil in aufdringlicher Manier Kunden an und geben in der Regel wahrheitswidrig vor, körperlich eingeschränkt zu sein und daher Geld und Unterschriften zu sammeln. Die Polizei rät, diese Personen abzuweisen, kein Geld auszuhändigen bzw. keine Unterschriften zu leisten und die örtliche Polizeidienststelle zu verständigen. Quelle Polizei