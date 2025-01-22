LINZ – Körperverletzung auf Winzerfest in Linz am Rhein

In der Nacht zum Sonntag, 14. September 2025, wurde die Polizei Linz zum Linzer Winzerfest gerufen, da es dort zu einer Schlägerei gekommen sei. Der 38-jährige Täter aus Brühl sei mit seinem Kontrahenten im WC-Bereich des Rathauses in Streit geraten. Der Streit habe sich vor dem Rathaus fortgesetzt, wo der Täter den 21-jährigen Geschädigten mehrfach ins Gesicht schlug. Der 38-Jährige wird sich in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten müssen. Quelle Polizei