KIRCHEN – Unternehmen bekommen Möglichkeit zur Präsentation ihrer Ausbildungsplätze – Die Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen (WFK) kommt dem Wunsch der heimischen Betriebe zur Unterstützung bei der Auszubildendensuche nach. Die Unternehmen können das Angebot kostenlos nutzen.

Die Betriebe des Unternehmensnetzwerkes der Verbandsgemeinde Kirchen haben in der Vergangenheit wiederholt den Wunsch geäußert, regional ihre Ausbildungsmöglichkeiten vorzustellen und gezielt die jungen Menschen aus der Verbandsgemeinde Kirchen anzusprechen. „Vielen Schülerinnen und Schülern ist gar nicht bewusst, welche Angebote sie hier vor der Haustüre zur Absolvierung einer Ausbildung haben“, erklärt Tim Kraft, Leiter der Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg). „Daher möchten wir auf unserer Homepage www.wfk-sieg.de den Unternehmen die Möglichkeit bieten, sich speziell zum Thema Ausbildung zu platzieren. Das Netzwerk hat uns wiedergespiegelt, dass sie auf junge Menschen aus der Verbandsgemeinde angewiesen sind. Denn diese kommen problemlos zur Ausbildungsstätte. Aus weiter entfernten Regionen wie beispielsweise aus Neuwied ist das eher unrealistisch.“

Kraft erläutert weiter, dass die Wirtschaftsförderung das Portal auf der Homepage auch an die Schulen herantragen möchte, um die vorhandenen Optionen für eine Berufsausbildung in der Heimat darstellen zu können. Generell steht das Netzwerk mit den umliegenden Schulen in Kontakt, sodass Flyer gedruckt und zur Verfügung gestellt werden können, um auf die Plattform und damit auf die regionalen Ausbildungsplätze aufmerksam zu machen. Zudem soll die Seite auch regelmäßig beworben werden.

Riccarda Vitt von der WFK stellt klar, dass das Portal aktuell noch offline sei, da die Wirtschaftsförderung im Vorfeld auf die Mithilfe und Informationen der verbandsgemeindeansässigen Unternehmen angewiesen sei. Unternehmen, die das kostenfreie Angebot nutzen möchten, können ihre wichtigsten Daten über die Plattform der Wirtschaftsförderung unter www.wfk-sieg.de einreichen. Dort den Reiter „Ihre digitale Anfrage“ anklicken, die Felder zur „Bewerbung von Ausbildungsplätzen“ ausfüllen und absenden. Bei Fragen stehen die Wirtschaftsförderung unter der E-Mail: wfk@kirchen-sieg.de oder telefonisch unter 02741/688-312 zur Verfügung.

Foto: Die Unternehmen in der Region stellen für die Netzwerktreffen auf Einladung der Wirtschaftsförderung der VG-Kirchen ihre Räumlichkeiten zur Verfügung. Das Foto entstand Anfang des Jahres bei der Rottler Maschinenbau GmbH in Mudersbach (Foto: R. Vitt).