STADT NEUWIED – Das Abenteuer Alltag hautnah erleben – Alltagsmenschen bei Führung am 15. Juni in Neuwied entdecken

Was alltäglich ist, wird oft als selbstverständlich erachtet, meist übersehen und nur in den seltensten Fällen gewürdigt. Anders bei Laura und Christel Lechner: Mit ihren Alltagsmenschen hat das Wittener Künstlerinnen-Duo dem Alltäglichen ein Denkmal gesetzt – und das auch in Neuwied. Noch bis zum 30. Juni bevölkern die mehr als 40 Skulpturen an 15 verschiedenen Stationen die Neuwieder Innenstadt und warten darauf, von Passanten beim Stadtbummel entdeckt zu werden. Wer sich tiefergehend mit den Figuren und ihre Schöpferinnen auseinandersetzen möchte, kann sich am Sonntag, 15. Juni, der Alltagsmenschenführung anschließen.

In etwa anderthalb Stunden werden alle Stationen angelaufen und die dort vorzufindenden Figurengruppen vorgestellt. Zudem erhalten die Führungsteilnehmerinnen und -teilnehmer spannende Informationen über den biographischen und künstlerischen Werdegang des Mutter-Tochter-Gespanns Christel und Laura Lechner. Auch über die Produktionsweise der überlebensgroßen Abbilder von mehr oder weniger normalen Menschen und die Ausstellungspraxis des Ateliers „Lechnerhof“ gibt es interessante Einblicke. Die Alltagsmenschenführung startet am Sonntag, 15. Juni, um 13.30 Uhr vor der Neuwieder Tourist-Information, Marktstraße 59. Die Teilnahmegebühren betragen 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Anmeldungen für die Führung sind bis zwei Tage vor Führungsbeginn möglich und können telefonisch unter 02631/802 5555, per E-Mail an tourist-information@neuwied.de oder während der Öffnungszeiten in der TI vorgenommen werden. Weitere Informationen zur Ausstellung der Alltagsmenschen in Neuwied sind unter www.neuwied.de/alltagsmenschen erhältlich.