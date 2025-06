ALTENKIRCHEN – Trunkenheitsfahrt – Straßenverkehrsgefährdung und Beleidigung

Samstagnachmittag, 31. Mai 2025, gegen 17.00 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen nach einem Zeugenhinweis einen 45-jährigen Pkw-Fahrer kontrollieren, der sein Fahrzeug zuvor in der Kölner Straße in Altenkirchen in auffälliger Fahrweise geführt hatte. Während der Kontrolle war festzustellen, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins. Da der Fahrzeugführer im Verdacht steht, während der Fahrt andere Verkehrsteilnehmer gefährdet und beleidigt zu haben, wurde mehrere Strafverfahren eingeleitet. Quelle Polizei