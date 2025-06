OBERDREIS – Verkehrsunfall auf der L 268 bei Oberdreis

Samstagmittag, 31. Mai 2025, gegen 12.30 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Oberdreis ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der 34-jährige Fahrer eines Kleintransporters die Landesstraße (L) 268, aus Richtung Oberdreis kommend, in Fahrtrichtung L 265. An der Kreuzung L 265 / L 268 beabsichtigte er, geradeaus auf die Kreisstraße (K) 141 in Richtung Rodenbach bei Puderbach zu fahren, kollidierte aber mit einem Mercedes-Benz, der die L 265 in Richtung Steimel befuhr. Dieser Pkw wurde anschließend gegen einen Mazda geschleudert. Bei dem Verkehrsunfall erlitten die 34-jährige Fahrerin des Mercedes-Benz, der 66-jährige Fahrer des Mazda und eine 62-jährige Insassin dieses Fahrzeuges leichte Verletzungen. Alle drei Personen wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zudem entstand an den beteiligten Fahrzeugen Sachschaden. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch Kräfte der Straßenmeisterei im Einsatz. Quelle Polizei