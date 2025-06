NEUWIED – Aktionsstart Tabula Rasa 2025: Abfallwirtschaft und Kreisverwaltung Neuwied laden Schulen im Kreis zur Teilnahme an Aufräumaktion ein

Die Abfallwirtschaft und die Kreisverwaltung des Landkreises Neuwied starten auch in diesem Jahr die Aufräumaktion „Tabula Rasa“; zur Teilnahme sind alle Schulen im Kreisgebiet aufgerufen. Das Projekt findet mittlerweile im vierten Jahr statt. Der Aufräumtag kann an einem beliebigen Datum zwischen dem 16. Juni 2025 bis zum 04. Juli 2025 durchgeführt werden. Der Anmeldezeitraum für die Schulen läuft vom 22. Mai 2025 bis zum Start des Aktionszeitraums.

„Tabula Rasa“ – lateinisch für „unbeschriebene Tafel“ – steht sinnbildlich für die umfassende Reinigung und das Aufräumen der Umgebung. Das Ziel der Aktion ist es, das Umweltbewusstsein der Schülerinnen und Schüler zu stärken und gemeinsam einen aktiven Beitrag zur Sauberkeit in der Region zu leisten.

Die Schulen im Landkreis sind eingeladen, sich anzumelden. Nach der Registrierung erhalten die teilnehmenden Einrichtungen alle notwendigen Informationen, darunter auch den Anlieferungsschein für den gesammelten Müll. Es gewinnt diejenige Schule, die pro Teilnehmer die größte Menge an Müll sammelt. Neben der Anerkennung für ihr Engagement erwartet die erst-, zweit- und drittplatzierte Schule ein Preisgeld, das für eine Bildungsmaßnahme nach Wahl eingesetzt werden kann.

„Bereits zum vierten Mal setzen sich Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Tabula Rasa-Aktion aktiv für Sauberkeit und Umweltschutz in unserem Landkreis ein. Besonders beeindruckend ist, dass viele Schulen schon mehrfach dabei waren – ein tolles Zeichen für ihr langfristiges Engagement. Ich freue mich sehr über diese beständige und tatkräftige Beteiligung an einem so wichtigen Projekt.“ so Andrea Berkholz, Fachbereichsleitung für Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerservice bei der Abfallwirtschaft.

Interessierte Schulen können sich ab dem 22.05.2024 per E-Mail an oeffentlichkeitsarbeit-abfallwirtschaft@kreis-neuwied.de anmelden und so Teil der Initiative werden.