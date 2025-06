OBERWAMBACH – Einbruchsdiebstahl in Oberwambach

In der Zeit zwischen Donnerstag, 15. Mai 2025, und Sonntag, 01. Juni 2025, kam es in Oberwambach, in der Schulstraße, zu einem Diebstahl. Unbekannte brachen in ein Einfamilienhaus ein. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Quelle Polizei