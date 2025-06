ALTENKIRCHEN – Triple an Goldmedaillen in Luxemburg plus weiteres Triple an Silber

Eine recht kleine Auswahl an Sportlern nahm bei dem Traditionsturnier in Grevenmacher, den Mosel Open, teil, um sich letztlich ausnahmslos ins Finale hindurch gekämpft zu haben. Ronja Maria Jungbluth avancierte, die Gegnerinnen chancenlos lassend, zur Erstplatzierung, stark überlegen mit durchgehend vorzeitig beendeten Runden in allen Kämpfen. Gleiches gelang dem Geschwisterpaar Juna und Noah Klassert in den jüngeren Altersklassen mittels verschiedener Kampftaktiken und Durchsetzungsstärke. Sang Do Duc bereitete sich hier unter bewusst schwerer gewählten Bedingungen (höhere Gewichtsklasse) auf die bevorstehenden Deutschen Meisterschaften vor. Auch er, Vereinskameradin Alissa Weiss und Silas Anel-Fernandez taktierten sehr ambivalent. Alle drei erkämpften sich letztlich durch gewonnene Vorrundenkämpfe die Zweitplatzierung. Mit dem Finaleinzug aller mitgebrachten Sportler ist SPORTING Haupttrainer Eugen Kiefer sehr zufrieden und blickt zuversichtlich auf die nächsten individuellen Ziele.