STADT NEUWIED – creole-sommer – Neuwied feiert Vielfalt und Lebensfreude – Drei Bands verwandeln die Goethe-Anlagen in eine große Tanzfläche

Sommerzeit ist Festivalzeit. Doch nicht nur auf den ganz großen Open Airs wie Rock am Ring kann man eine ausgelassene Zeit haben und zu mitreißender Musik tanzen. Auch das kostenlose Musik-Festival creole-sommer holt jedes Jahr am letzten Augustwochenende spannende und außergewöhnliche Musikacts in die Neuwieder Goethe-Anlagen. Besonderes Augenmerk legt Organisator Pascal Stoltze dabei darauf, dass die Bands einen Mix aus verschiedenen musikalischen und kulturellen Einflüssen repräsentieren, denn das Festival feiert die Vielfalt und die verbindende Kraft der Musik.

Rody Reyes & Havanna con Klasse verbreiten kubanische Lebensfreude

Creole-sommer und „Rody Reyes & Havanna con Klasse“ – das passt einfach zusammen. Denn die Band, die am Freitag, 29. August, um 20 Uhr das Festival eröffnet, hat sowohl in ihrer kubanischen Heimat als auch in Deutschland und Europa eine große Fangemeinde. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Reyes ein überaus begnadeter Sänger ist und seine Band durch die Bank weg aus versierten und erfahrenen Profi-Musikern besteht. Bei ihren Auftritten verbreitet die sechsköpfige Formation pure kubanische Lebensfreude. Das creole-Publikum darf sich auf eine bunte und vor allem hochgradig tanzbare Mischung aus Salsa, Merengue, Bachata und traditioneller kubanischer Musik und ein einzigartiges Konzerterlebnis freuen. Foto: Torsten Sanner

El Flecha Negra sorgen für eine feurige Fiesta

Wenn „El Flecha Negra“ die Bühne stürmen, ist pulsierende Lebensfreude garantiert! Genau das macht das Freiburger Quintett am Samstag, 30. August, um 20 Uhr in den Neuwieder Goethe-Anlagen und sorgt mit ihrem erfrischenden Stilmix aus lateinamerikanischen Rhythmen, Cumbia, Reggae und Ska für einen mitreißenden Abend voller lateinamerikanischer Leichtigkeit. Schon seit zehn Jahren bespielen die fünf Musiker mit südamerikanischen Wurzeln die deutschen und europäischen Bühnen. Dabei sorgen sie mit ihrer berauschenden Live-Performance für eine feurige Fiesta auf und vor der Bühne und bringen Herzen und Beine zum Tanzen. Foto: Fabian Mondl

Uusikuu hauchen dem finnischen Tango neues Leben ein

Mitreißende Rhythmen, tiefe Emotionen, Romantik und Dramatik – das alles erwartet das creole-Publikum am Sonntag, 31. August, ab 14 Uhr beim Auftritt von „Uusikuu“. Das finnisch-deutsche Vintage-Orchester hat sich dem Revival des finnischen Tangos verschrieben und setzt mit ihrem energiegeladenen Auftritt einen würdigen Schlusspunkt für das Musikfestival. Die vierköpfige Band um Sängerin Laura Ryhänen interpretiert dabei nicht nur Klassiker neu, sondern hat auch eigene Kompositionen im Vintage-Stil in petto. Neben dem Tango stehen bei Uusikuu auch verträumte Walzer, freche Jenkkas, schwungvolle Humppas und Swing auf dem Programm. Wer da nicht tanzt, ist selber schuld. Foto: Tatjana-Coralie-Klytta

Der Eintritt zum creole-sommer ist an allen drei Tagen kostenfrei. Für reichhaltige Verpflegung sorgt Don Terrinos Genussmanufaktur, die neben köstlichen Speisen auch erfrischende Cocktails im Angebot hat. Das Musikfestival in den Goethe-Anlagen wird von der Sparkasse Neuwied unterstützt.