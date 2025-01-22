GEBHARDSHAIN – Ferienspaß nicht nur in der Halle – Westerwälder Badmintoncommunity in luftiger Höhe

Sprichwörtlich in den Seilen hingen vor allem die älteren Vertreter des BC Westerwald beim Familiensommerausflug in den Bad Marienberger Kletterwald, den unser Vorsitzender Emilio bestens organisiert hatte. Während die Kids recht mobil in den Baumkronen unterwegs waren, performte das ein oder andere Elternteil deutlich unter seinen Möglichkeiten. Trotzdem wagten sich einige sogar an den Ninja-Parcour, bei dem eine erhebliche Griffkraft und Beweglichkeit gefragt war. Überzeugen konnte dort letztlich nur Annkathrin, wie seriöse zuverlässige Quellen berichteten. Die männliche Konkurrenz scheiterte entweder schon beim Aufstieg am Knotenseil, oder strengte sich so an, dass beim anschließenden Restaurantbesuch, die Hände noch etwas zittrig waren. Trotzdem hatten alle eine Menge Spaß und ließen beim gemeinsamen Abendessen den schönen Sommertag gut gelaunt ausklingen.

In der letzten Ferienwoche heißt es jetzt noch einmal im Schwimmbad chillen oder beim internationalen Badmintoncamp in Bad Marienberg schwitzen – beides eine tolle Option, bevor Schule und Vereinstraining wieder starten…