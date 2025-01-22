LINZ – Verkehrsunfallflucht in Linz, in der Asbacher Straße

Dienstag, 12. August 2025 in der der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Meusch-Einkaufzentrum, durch einen Fahrzeugführer, ein geparkter Pkw, vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Fahrerseite in Höhe der Heckstoßstange beschädigte. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten. Quelle Polizei