PUDERBACH – Bündnis 90/Die Grünen Puderbacher Land erweitern Vorstand

Der Ortsverband Puderbacher Land von Bündnis 90/Die Grünen hat in seiner Mitgliederversammlung am 12. August wichtige personelle Entscheidungen getroffen. Einer der zentralen Tagesordnungspunkte war die Erweiterung des Vorstands, die unter anderem aufgrund der gestiegenen Mitgliederzahl und der damit verbundenen Aufgaben notwendig geworden war.

Zum Schatzmeister wurde Martin Klein gewählt, der künftig für die Finanzplanung und -verwaltung des Ortsverbands verantwortlich sein wird. Als Beisitzer wurde das Gründungsmitglied Helmut Hellwig in den Vorstand berufen. Beide erhielten breite Zustimmung der anwesenden Mitglieder.

„Mit der Erweiterung unseres Vorstands sind wir noch besser aufgestellt, um die wachsenden Aufgaben im Ortsverband zu bewältigen und unsere politischen Ziele im Puderbacher Land voranzubringen“, erklärte der Vorstand in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Thema war auch die Chancen einer kommunalen Wärmeplanung in der Verbandsgemeinde. Myriam Stern, Mitglied des Umweltausschusses der VG, berichtete hierzu über den aktuellen Stand und wies auf die Veranstaltung am 21.08. im Dorfgemeinschaftshaus in Puderbach hin. Der Ortsverband blickt zuversichtlich auf die kommenden Monate und plant, die politische Arbeit vor Ort weiter auszubauen. Foto: Martina Hartmann