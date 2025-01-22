Bürgerkurier

Nachrichten für den Kreis Rhein-Westerwald-Sieg

KASBACH-OHLENBERG – Bushaltestelle an der B 42 bei Kasbach-Ohlenberg beschädigt

von

Am 12. August 2025 gegen 13:00 Uhr erhielt die Polizei Linz Kenntnis über eine Beschädigung an der Bushaltestelle auf der B 42, kurz vor der Einmündung nach Kasbach-Ohlenberg. An der ist eine Glaswand durch Unbekannte eingeschlagen worden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise tätigen können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz gebeten. Quelle Polizei

