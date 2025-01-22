NEITERSEN – Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen e.V. -Walking Football

Die Walking Footballer trafen sich zu einer E-Bike-Tour durch den schönen Westerwald. Der Wettergott meinte es gut und so startete man am späten Sonntagmorgen. Die Tour begann auf der Emma und führte rund um Neitersen. Bei den Freunden des Wiedbachtaler- Hobby- Clubs gab es eine angemessene Pause. Diese nutzte man um die „Akkus“, mit dem ein oder anderen isotonischen Brauereigetränk aufzufüllen. Mit guter Stimmung und frisch gestärkt trat man die Rückreise Richtung „Emma“ an. Eine schöne Tour mit gutgelaunten Teammitglieder und mit viel, viel Spaß.