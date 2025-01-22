BETZDORF – Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter in Betzdorf unterwegs

Am 12. August 2025 kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf gegen 18:30 Uhr in der Kölner Straße einen 44-jährigen mit seinem Elektrokleinstfahrzeug (sog. „E-Scooter“). Der Mann räumte den vorangegangenen Konsum von Amphetamin und Cannabis gegenüber den Beamten ein. Entsprechend wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. In erwarten entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Quelle Polizei