GIELEROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Gieleroth zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Donnerstag, 28. August 2025, 19:00 Uhr, findet im Brunnenhaus Herpteroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung: Öffentliche Sitzung:

1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Gieleroth Festlegung des Bekanntmachungsorgans für öffentliche Bekanntmachungen Beratung über den neuen Flächennutzungsplan Anstricharbeiten Dorfgemeinschaftshaus Verschiedenes Informationen des Vorsitzenden Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Grundstücksangelegenheiten Verschiedenes

Silas Becker, Ortsbürgermeister