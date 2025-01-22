Bürgerkurier

Nachrichten für den Kreis Rhein-Westerwald-Sieg

GIELEROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Gieleroth zur Sitzung des Ortsgemeinderates

von

GIELEROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Gieleroth zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Donnerstag, 28. August 2025, 19:00 Uhr, findet im Brunnenhaus Herpteroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung: Öffentliche Sitzung:

  1. 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Gieleroth
  2. Festlegung des Bekanntmachungsorgans für öffentliche Bekanntmachungen
  3. Beratung über den neuen Flächennutzungsplan
  4. Anstricharbeiten Dorfgemeinschaftshaus
  5. Verschiedenes
  6. Informationen des Vorsitzenden
  7. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Grundstücksangelegenheiten
  2. Verschiedenes

Silas Becker, Ortsbürgermeister

Beitrag teilen