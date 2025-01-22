GIELEROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Gieleroth zur Sitzung des Ortsgemeinderates
Am Donnerstag, 28. August 2025, 19:00 Uhr, findet im Brunnenhaus Herpteroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung: Öffentliche Sitzung:
- 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Gieleroth
- Festlegung des Bekanntmachungsorgans für öffentliche Bekanntmachungen
- Beratung über den neuen Flächennutzungsplan
- Anstricharbeiten Dorfgemeinschaftshaus
- Verschiedenes
- Informationen des Vorsitzenden
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Grundstücksangelegenheiten
- Verschiedenes
Silas Becker, Ortsbürgermeister