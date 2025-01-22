STADT NEUWIED – Ausgabe der neuen Schulbücher für die Neuwieder Grundschulen startet am Mittwoch, 5. August

Langsam, aber sicher neigen sich in Rheinland-Pfalz die Sommerferien ihrem Ende entgegen. Damit im neuen Schuljahr alle Grundschulkinder in Neuwied mit Lehrmitteln versorgt sind, bietet das städtische Amt für Schule und Sport eine Schulbuchausleihe an. Von Mittwoch, 5. August, bis Dienstag, 11. August, können alle Familien, die sich für die Schulbuchausleihe der Neuwieder städtischen Grundschulen angemeldet haben, die bestellten Lehrmittel im Amalie-Raiffeisen-Saal der Volkshochschule Neuwied, Heddesdorfer Straße 33-35, abholen.

Die Abholungszeiten sind nach Schulen gestaffelt:

Mittwoch, 5. August, von 8 bis 12.30 Uhr: Grundschule an der Wied, Grundschule Friedrich Ebert, Grundschule Kunostein

Donnerstag, 6. August, von 8 bis 12.30 Uhr sowie von 13.30 bis 16 Uhr: Grundschule Geschwister-Scholl, Grundschule Marienschule, Grundschule Heddesdorfer Berg, Grundschule Maria-Goretti, Grundschule Wülfersberg

Freitag, 7. August, von 8 bis 12.30 Uhr: Grundschule Feldkirchen, Grundschule Sonnenland, Grundschule St. Georg, Grundschule Margareten

Wer diese Termine in der letzten Ferienwoche nicht wahrnehmen kann, hat unabhängig von der besuchten Grundschule noch die Möglichkeit zur Abholung am Montag und Dienstag, 10. und 11. August, jeweils von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr. Am Wochenende ist die Schulbuchausgabe geschlossen.

Wichtig: Die Stadtverwaltung Neuwied gibt nur die Bücher für die städtischen Grundschulen aus. Die Ausgabe erfolgt grundsätzlich nur an die Erziehungsberechtigten der Kinder, für die die Lehrmittel bestimmt sind. Nur in Ausnahmefällen kann eine volljährige Person mit einer schriftlichen Vollmacht des Erziehungsberechtigten die Lehrmittel abholen. Wer aus wichtigen Gründen an allen oben genannten Terminen verhindert ist, kann mit dem Team der Schulbuchausleihe einen individuellen Termin vereinbaren. Hierfür ist jedoch eine frühzeitige Kontaktaufnahme nötig. Diese kann telefonisch unter 02631/802-240 oder -631 erfolgen. Foto: Archiv BK