WISSEN – Der VdK Ortsverband Wissen lädt zum Grillfest am 15. August ein

Einladung zum traditionellen Grillnachmittag am 15. August 2026. Anmeldung endet am 12. August 2026. Am Samstag, den 15. August findet das traditionelle Grillfest des VdK- Ortsverbandes Wissen am Schützenhaus in Schönstein statt. Ausschankbeginn ist um 15:00 Uhr, das Ausschankende ist um 18:00 Uhr.

Wir laden Sie zum Grillfest herzlich ein. Genießen Sie neben leckeren Steaks und Würstchen vom Grill auch die gut gekühlten Getränke. Für die Mitglieder des VdK – Ortsverbandes – Wissen ist der Besuch kostenfrei. Mitglieder erhalten 5 Getränkemarken sowie 2 Verzehrgutscheine, Nichtmitglieder zahlen einen Kostenbeitrag von 20 € pro Person. Eine Anmeldung ist bis spätestens 10.08.2026 erforderlich.

Anmeldungen nehmen entgegen Bernhard Herzog, Telefon 02742 – 71866, E-Mail: herzog-mittelhof@t-online.de. Michael Kostka, Telefon 02742 – 71469, E-Mail: m.kostka.vdk@web.de

Hinweis: Die Außensprechtage der VdK-Kreisgeschäftsstelle in Wissen finden im Büro des City- Managers im Kellergeschoss der Westerwald Bank (Filiale Wissen) statt. Zugang über den unteren Eingang am „Platz des Wissener Jahrmarktes“.