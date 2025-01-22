ALTENKIRCHEN – Infoabend im Haus Felsenkeller zum Thema Co-Abhängigkeit

In Deutschland leben mehrere Millionen Menschen, die von Suchterkrankungen und anderen psychischen Erkrankungen betroffen sind. Angehörige, ob Kinder oder Erwachsene, leiden oft über lange Zeiträume an den Auswirkungen dieser Krankheiten. Sie stecken sehr viel Energie in die Hilfe und Unterstützung der suchtkranken Person und verlieren zunehmend die Freude an ihrem eigenen Leben.

Angehörige von Suchtkranken brauchen selbst Hilfe, um ihr eigenes Leben zurückzugewinnen. Auch Menschen in sozialen Berufen sind häufig von Co-Abhängigkeit betroffen. Dieser Vortrags- und Austauschabend informiert über Ursachen und Merkmale einer weit verbreiteten Krankheit und zeigt Möglichkeiten der Hilfe auf.

Zum Thema „Wenn Helfen krank macht – Ursachen, Merkmale, Genesungswege“ gibt es schon seit Langem eine Gruppe, die sich regelmäßig austauscht und gegenseitig stützt.

Nun steht aber ein informativer Abend mit Austauschmöglichkeiten auf der Agenda des Felsenkellers, der auch Menschen einlädt, die neu Zugang zu diesem Thema finden. Es ist nicht einfach, sich aus dem Hamsterrad zu lösen und manchmal ist es ein unverbindlicher Abend, der den eigenen Hilfsbedarf erkennen lässt. Dafür ist dieses Angebot gedacht.

Weitere Angebote, die in dieser Situation für Menschen interessant sein könnte: Der Kurs „Mein Inneres Kind – mit Selbstfürsorge entdecken und lieben lernen“ (ab dem 11.8., immer am 2. Dienstag im Monat, von 17:30 bis 19:30 Uhr, 5-mal) oder die regelmäßigen Treffen der Angehörigengruppe (immer am 2. und 4. Mittwoch im Monat, von 17 bis 19 Uhr).

All diese Angebote des Bildungsteams des Felsenkellers werden von Dirk Bernsdorff einfühlsam und aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung angeleitet. Der Infoabend zum Einstieg findet am Donnerstag, den 20. August von 18:30 bis ca. 20:30 Uhr statt. Der Kostenbeitrag beträgt 5 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.