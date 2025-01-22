STADT NEUWIED – Auf den Spuren von Raiffeisen und Meistermann – Zwei Stadtführungen laden zur Deichstadterkundung ein

Städte werden nicht nur von prominenten Bauwerken geprägt, sondern auch von den Menschen, die sie bevölkern oder hier wirken. Am Sonntag, 16. August, richten zwei von der Neuwieder Tourist-Information organisierte Stadtführungen den Blick auf zwei Persönlichkeiten, die in der Deichstadt ihre Spuren hinterlassen haben. Während einer von ihnen sein halbes Leben in Heddesdorf verbrachte und sich mit seinen Visionen einen Namen machte, den heute jeder kennt, schuf der andere faszinierende Glaskunstwerke, die ihre Betrachter noch immer in den Bann ziehen.

Schon um 11 Uhr trifft sich eine Führungsgruppe am Raiffeisendenkmal, Friedrich-Ebert-Straße/Ecke Eduard-Verhülsdonk-Straße, um auf den Spuren des großen Sozialreformers und Genossenschaftsvaters Friedrich Wilhelm Raiffeisen zu wandeln. In Heddesdorf – damals noch eine eigenständige Ortschaft – war Raiffeisen 13 Jahre lang Bürgermeister und entwickelte parallel dazu seine Genossenschaftsidee. Die Führung macht in etwa anderthalb Stunden an verschiedenen Wirkorten Raiffeisens wie der alten Heddesdorfer Bürgermeisterei, der ehemaligen Druckerei oder dem Wohnhaus der Familie Raiffeisen Station und endet an seinem Grab auf dem Friedhof am Sohler Weg.

Künstlerisch abstrakt sind die Spuren, die Georg Meistermann in Neuwied – genauer gesagt im Ortsteil Feldkirchen – hinterlassen hat. Der vielseitige Maler und Grafiker, der sich insbesondere als Gestalter außergewöhnlicher Glasfenster einen Namen machte, kreierte über einen Zeitraum von mehr als 25 Jahren kunstvolle Fensterverglasungen für die Feldkirche. Dadurch entstand nicht nur ein Zyklus, der auf verschiedene Bibelverse Bezug nimmt, sondern auch ein lebendiges Bild der künstlerischen Fortentwicklung Georg Meistermanns. Um 15 Uhr treffen sich die Führungsteilnehmer auf dem Parkplatz der Feldkirche, um die außergewöhnlichen Kunstwerke gemeinsam zu entdecken.

Für beide Stadtführungsangebote der Neuwieder Tourist-Information gilt: Erwachsene zahlen sechs Euro, Kinder zwischen 6 und 14 Jahren können für vier Euro dabei sein. Bei Teilnahmewunsch ist eine Anmeldung erforderlich. Diese kann telefonisch unter 02631/802 5555, per E-Mail an tourist-information@neuwied.de oder während der Öffnungszeiten vor Ort in der TI, Marktstraße 59, vorgenommen werden. Einen Überblick über alle anstehenden Führungsangebote gibt es online unter www.neuwied.de/fuehrungen.