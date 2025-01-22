RHEINLAND-PFALZ – Trierer Künstlerin vertritt Rheinland-Pfalz beim Reeperbahn Festival 2026 – Die rheinland-pfälzische Künstlerin präsentiert ihren düsteren Indie-Pop am 17. September beim Rheinland-Pfalz Showcase in der Hamburger Prinzenbar.

Mit ergreifenden Texten und einer eindringlichen musikalischen Ästhetik bringt Ratte Rosa eine ebenso persönliche wie politische Perspektive auf das Reeperbahn Festival. Am Donnerstag, 17. September 2026, steht die Künstlerin beim Rheinland-Pfalz Showcase des Musikforums Rheinland-Pfalz in der Hamburger Prinzenbar auf der Bühne.

Ratte Rosa, Gewinnerin des Preises „Beste Lyrics“ des local heroes Bundesfinales 2025 findet in ihren autobiografischen Songs Worte für Identitätssuche, Wut und Selbstfindung. Im Fokus dabei: Erfahrungen junger Frauen innerhalb patriarchaler Strukturen, die durch gesellschaftliche Rollenbilder und Machtdynamiken geprägt sind. Inspiriert von der sprachlichen Vielfältigkeit von Künstlerinnen wie Sofia Isella und Paula Hartmann sowie den Vielschichtigkeiten der Sounds von Imogen Heap und Massive Attack entwickelt Ratte Rosa einen Sound, der Verletzlichkeit und Widerstand nicht als Gegensätze begreift. In ihren dynamischen Songs mit reduzierten, fragilen und ebenso druckvollen Passagen, die von ihrer ausdrucksstarken Stimme getragen werden, entsteht so Raum für differenzierte Gefühlswelten, die sonst häufig unsichtbar bleiben.

Zeitgleich mit der Veröffentlichung ihrer Debüt-EP in diesem Sommer bietet sich nun die Gelegenheit, diese speziellen Songs und Ästhetik der bundesweiten und internationalen Musikbranche auf dem Reeperbahn Festival zu präsentieren. Foto: Ratte Rosa_sw_c Artist